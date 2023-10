Incidente: Auto contro bici, grave un uomo. Ricoverato alle Scotte di Siena

Marina di Grosseto: Grave incidente in via delle Collacchie nei pressi dell'incrocio con Strada Provinciale 159 (Strada prov. laghi), stamattina verso le ore 9:00. Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo in bici. Sono intervenuti i sanitari del 118.

La dinamica non è ancora chiara. Un auto è finita contro una bici. L'infortunato, un uomo del quale non sono note le generalità, é stato trasportato in codice 3 alle Scotte con Pegaso 2. Attivata ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia CRI, carabinieri e polizia municipale.