Incidente. Auto contro albero, donna grave trasportata con Pegaso alle Scotte

Sorano: Incidente stradale nei pressi dell'incrocio tra la Sp 4 e la Sp 73 nel comune di Sorano. Stamattina poco prima delle ore 10.00 una autovettura con a bordo due donne, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri è uscita di strada fermando la propria corsa addosso ad un albero. Una donna di 49 anni è rimasta incastrata nell'auto e solo l'intervento congiunto della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcidosso e del distaccamento volontario di Sorano ha permesso l'estrazione dall'abitacolo. La donna, che era alla guida dell'auto, è stata consegnata ai sanitari del 118 che hanno deciso il successivo trasferimento con Pegaso 2 alle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono gravi.

Intervenuti automedica di Pitigliano, CRI di Pitigliano, Misericordia di Piancastagnaio, Vigili del fuoco e Carabinieri.