Castell'Azzara: Incidente stradale in via Selvena oggi alle ore 13.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per auto contro albero.Incidente: Auto contro albero a Castell'Azzaraa. Sul posto ambulanza di Pitigliano e ambulanza con medico di Piancastagnaio, Pegaso 1, Vvff e Carabinieri.