Incidente: Ape contro auto. Minorenne rimane incastrato nel piccolo mezzo

Grosseto: Incidente stradale oggi lunedì 6 marzo alla periferia della città. Attorno alle ore 13.30 circa sulla strada "vecchia Aurelia" in prossimità del centro commerciale Aurelia Antica, un motofurgone "ape 50", con a bordo due minorenni, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Grosseto, si è scontrato frontalmente con una vettura.

Nell'impatto uno dei due minorenni è rimasto incastrato all'interno del piccolo motomezzo. Dopo l'intervento del Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l'infortunato è stato estratto e consegnato ai sanitari del 118 che con utilizzo di tavola spinale e collare cervicale hanno provveduto a metterlo in sicurezza.

All'arrivo sul posto, i Pompieri hanno trovato uno dei due minorenni fuori dall'abitacolo del mezzo coinvolto ed era già in cura dei sanitari, mentre invece l'uomo che era alla guida della vettura risultava incolume. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e Polizia municipale.