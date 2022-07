Incidente alle luci dell’alba sull’Amiata. 5 i feriti

Amiata: Incidente stradale alle pendici dell’Amiata stamattina attorno alle ore 5:00. Un auto con a bordo cinque persone è uscita di strada per cause in corso d’accertamento. Allertato il 118 della Asl Toscana sud est che si è recato nei pressi di Castell'Azzara sulla strada provinciale per Pitigliano.

Cinque in tutto i feriti a bordo dell’auto, di cui quattro in codice 1 trasportati all'ospedale di Abbadia San Salvatore, mentre una donna di 21 anni è stata trasferita in codice 2 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Abbadia, quella di Castel del Piano e la Croce Rossa di Pitigliano. Intervenuti anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco.