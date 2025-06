Incidente all'alba a Follonica: quattro feriti in via Don Sebastiano Leone

Follonica: Paura all'alba a Follonica per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Don Sebastiano Leone, nei pressi della rotatoria con via Isole Eolie. L'allarme è scattato intorno alle 5:50 , quando una Fiat Panda, per causa in corso di accertamento, ha urtato violentemente una Volvo in sosta lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica , che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'intera area dell'incidente , evitando ulteriori pericoli per la circolazione. Nell'urto sono rimaste ferite quattro persone , tra cui una donna. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ambulanza all'ospedale di Grosseto per accertamenti e cura.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Follonica , che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità , particolarmente rallentata durante le operazioni di soccorso e bonifica. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, ma l'impatto ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal rumore dello scontro. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per chiarire le responsabilità dell'incidente.