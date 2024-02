Incidente: Agricoltore si ferisce seriamente a un arto con la motozappa. Interviene Pegaso

Campagnatico: Intervento dei sanitari del 118 oggi attorno alle ore 12 in località Arcille per un incidente agricolo. L’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto è giunta sul posto per soccorrere un agricoltore che durante il lavoro nei campi era stato "agganciato" per un piede dalla motozappa, ferendosi seriamente.

Prezioso è stato il lavoro dei soccorritori e sanitari che sono intervenuti, che hanno provveduto a stabilizzare l'infortunato. Attivato l'elisoccorso Pegaso 1, nel frattempo giunto da Firenze. Il paziente è poi stato trasferito al Policlinico le Scotte di Siena.