Incidente agricolo nella campagna vicino Sorano. Interviene Pegaso

Sorano: Intervento dei sanitari 118 della Asl Toscana sudest per prestare soccorso ad un uomo di 70 anni rimasto ferito stamattina in un incidente agricolo. Il sinistro è avvenuto nel comune di Sorano, in località Pianetti, alle ore 12.20.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro. Il paziente è stato trasferito al Pronto Soccorso di Siena in codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Pitigliano, l'ambulanza della CRI di Pitigliano e il personale PISLL.



foto di repertorio