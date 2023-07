Cronaca Incidente a Manciano, donna di 64 anni ferita portata in ospedale 1 luglio 2023

Redazione

Manciano: Intervento del 118 per un incidente sulla Sp della Follonata, alle 9.10 di questa mattina. Coinvolta un'auto con a bordo una donna di 64 anni portata in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Intervenuti ambulanza Misericordia di Manciano, polizia municipale e carabinieri. Seguici





