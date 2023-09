Cronaca Incidente a Follonica, scontro auto-moto. Un ferito in ospedale 9 settembre 2023

Grosseto: Intervento del 118 dell'Asl Tse, attivato alle 12.47, per un incidente tra un'auto e una moto sulla Ss 439 a Follonica. Un 44enne è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Follonica, l'ambulanza della Misericordia di Roccastrada Follonica e la Polizia municipale.





