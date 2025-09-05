Incentivi allo studio per l’iscrizione al Corso di Laurea in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT)

Finanziamento della Fondazione Masaccio per i giovani del territorio del Valdarno. Ancora aperte le iscrizioni al corso ad orientamento professionale che si tiene a San Giovanni Valdarno

Arezzo: Sono aperti i bandi per incentivi e premi di studio destinati agli studenti del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università di Siena, con sede presso il Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno, grazie ad un atto di liberalità della Fondazione Masaccio, che rinnova il proprio impegno a favore della formazione e del territorio valdarnese.

Grazie al finanziamento della Fondazione sono stati pubblicati bandi per:

- due incentivi economici da 650 euro ciascuno, riservati alle matricole del Corso ad orientamento professionale TACT per l’anno accademico 2025/2026 (https://www.unisi.it/avviso-incentivi-economici-immatricolati-tact-2025-2026);

- un premio di studio da 650 euro, destinato agli studenti iscritti al II anno dello stesso corso(https://www.unisi.it/avviso-premio-di-studio-iscritti-II-anno-tact-2025-2026).

I bandi sono rivolti agli studenti residenti o domiciliati nei comuni del Valdarno: San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Cavriglia, Terranuova Bracciolini, Bucine, Castelfranco Pian di Scò.

Per le matricole, il bando scadrà il 30 novembre 2025 e le procedure di selezione terranno conto del voto di diploma di scuola secondaria di II grado e dell’esito del test TOLC-LP.

Per gli studenti iscritti al II anno del Corso TACT verranno valutati i crediti universitari conseguiti entro il 30 settembre 2025.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Università di Siena.

L’iniziativa conferma l’integrazione con il territorio della sede dell’Università di Siena in Valdarno, con l’obiettivo di investire nei giovani e promuovere la loro crescita culturale e professionale.

Il Corso di Laurea TACT è ad accesso programmato locale, con un numero massimo di 25 posti.

Le domande di ammissione al Corso di Laurea possono essere presentate dal 9 al 16 settembre 2025 (ore 11) sul portale Segreteria online dell’Università di Siena. Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito del corso di Laurea TACT: https://tact.unisi.it/it e possono essere richieste via email scrivendo a tact@unisi.it, segreteria@fondazionemasaccio.org e al numero telefonico 055 9119449.