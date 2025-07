Cronaca Incendio trattore agricolo in Località Bozzone, sul posto i Pompieri 31 luglio 2025

Castiglione della Pescaia: Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in località Bozzone, nel comune di Castiglione della Pescaia, per l’incendio di un mezzo agricolo all’interno di un’azienda. All’arrivo sul posto, il trattore risultava completamente avvolto dalle fiamme, come segnalato dai lavoratori presenti, che avevano tempestivamente allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto. Non si registrano persone ferite e danni ad altre proprietà Seguici



