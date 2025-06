Cronaca Incendio in via Marsiliana: intervengono i Vigili del Fuoco, in salvo anche il cane di famiglia 17 giugno 2025

17 giugno 2025 94

94 Stampa

Redazione

Grosseto: Attimi di paura nella mattinata di oggi in via Marsiliana, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra rialzato di un edificio residenziale. Sul posto è intervenuta tempestivamente la prima partenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto. All’arrivo, la squadra, equipaggiata con autoprotettori ad aria per affrontare il denso fumo, è entrata nell’abitazione. Le fiamme, sviluppatesi nel locale cucina, sono state rapidamente circoscritte e spente, evitando il coinvolgimento di altre stanze o appartamenti. L’incendio ha causato danni significativi all’arredamento della cucina, in particolare ai pensili, mentre il fumo ha provocato l’annerimento diffuso di tutte le stanze dell’appartamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno anche tratto in salvo il cane di famiglia, che si era rifugiato in terrazza per sfuggire al calore e al fumo. Utilizzando una scala italiana, i pompieri sono riusciti a raggiungere l’animale e a riconsegnarlo sano e salvo ai proprietari, visibilmente commossi. Grazie alla prontezza dell’intervento, l’emergenza è stata gestita senza conseguenze più gravi e l’incendio non si è esteso ad altri ambienti dell’edificio. foto di repertorio Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incendio in via Marsiliana: intervengono i Vigili del Fuoco, in salvo anche il cane di famiglia Incendio in via Marsiliana: intervengono i Vigili del Fuoco, in salvo anche il cane di famiglia 2025-06-17T14:15:00+02:00 210 it Incendio in via Marsiliana: intervengono i Vigili del Fuoco, in salvo anche il cane di famiglia PT1M /media/images/incendio-grosseto-17-giugno-2025.jpg /media/images/thumbs/x600-incendio-grosseto-17-giugno-2025.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 17 Jun 2025 14:15:00 GMT