Incendio in Via Carlo Zecchini: segnalato il pericolo, nessun intervento dal Comune
Una residente del condominio denuncia: “Avevamo avvisato del rischio sterpaglie, ora le fiamme hanno lambito il condominio”
Grosseto: È una signora del condominio, residente in Via Carlo Zecchini 24, a scriverci in qualità di condomina per ribadire una segnalazione già inoltrata tempo fa al Comune di Grosseto: la necessità di un intervento urgente per rimuovere le sterpaglie nel terreno adiacente al condominio, considerate un potenziale pericolo di incendio.
Timore purtroppo confermato lo scorso 10 agosto 2025, quando un rogo è divampato proprio in quell’area. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, immediatamente allertati, ha evitato conseguenze ben più gravi.
La signora chiede nuovamente, con carattere d’urgenza, la bonifica del terreno e la messa in sicurezza dell’area per prevenire il ripetersi di simili episodi.
