Cronaca Incendio in un camper nella zona industriale di Grosseto 20 febbraio 2025

20 febbraio 2025 106

106 Stampa

Redazione

Grosseto: Incendio camper questa mattina nella zona industriale di Grosseto in via Genova.

Per cause in corso di verifica, si è sviluppato un incendio nella parte anteriore del caravan. La prima partenza del Comando di Grosseto, prontamente intervenuta, ha provveduto ad estinguere le fiamme evitando che le stesse si propagassero a a tutto il mezzo. Non si registrano feriti.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incendio in un camper nella zona industriale di Grosseto Incendio in un camper nella zona industriale di Grosseto 2025-02-20T09:45:00+01:00 91 it Incendio camper questa mattina nella zona industriale di Grosseto in via Genova. PT1M /media/images/VVF-incendio-camper-grosseto-1.jpg /media/images/thumbs/x600-VVF-incendio-camper-grosseto-1.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 20 Feb 2025 09:45:00 GMT