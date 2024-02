Cronaca Incendio in un appartamento in città. Le fiamme scaturite dal piano interrato, nessun ferito 29 febbraio 2024

Grosseto: Due squadre del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto con il funzionario tecnico di servizio, sono intervenute questa mattina alle ore 9:00 circa in via Bruno Buozzi a Grosseto per l'incendio di un appartamento.

Indossati gli autoprotettori ad aria, i pompieri sono entrati nell'appartamento per verificare la presenza di persone all'interno e successivamente hanno individuato le fiamme al piano interrato della villetta, composta di due piani fuori terra.

Il rapido intervento ha scongiurato il pericolo che le fiamme si propagassero anche ai piani superiori già invasi dal fumo. Con l'ausilio dei motoventilatori si stanno liberando i locali dal denso fumo mentre le squadre stanno effettuando opera di smassamento del materiale incendiato. Non si registrano feriti e danni ad altre proprietà. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti Polizia Mmunicipale e personale sanitario.

