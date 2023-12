Cronaca Incendio in un appartamento ad Orbetello. Intossicati gli occupanti 3 dicembre 2023

Orbetello: Incendio in un appartamento ad Orbetello. Nella mattina di oggi si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile composto da tre piani. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello ha provveduto ad estrarre immediatamente i due giovani occupanti l'appartamento e porli in sicurezza affidandoli alle cure del personale sanitario sul posto, perché intossicati dal fumo. Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, localizzate nel soggiorno dell'abitazione, il funzionario tecnico di servizio intervenuto sta procedendo alle operazioni di verifica di stabilità e sicurezza dell'appartamento interessato dalle fiamme e degli appartamenti adiacenti.

