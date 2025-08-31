Incendio in un appartamento ad Ansedonia: proprietaria in salvo, gravi danni alla struttura

Vigili del Fuoco in azione con più squadre; parzialmente inagibile anche l’abitazione sovrastante

Ansedonia: Nelle prime ore del mattino di sabato un violento incendio ha interessato un appartamento al primo piano in località Ansedonia, nel Comune di Orbetello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello, supportati da una squadra proveniente dalla sede centrale di Grosseto.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, hanno provocato danni ingenti non solo all’abitazione interessata, ma anche a una parte dell’appartamento situato al piano superiore, dichiarato in parte inagibile.

Fortunatamente, al momento dell’incendio all’interno dell’appartamento si trovava soltanto la proprietaria, che è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul luogo dell’intervento, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e al funzionario di Polizia Giudiziaria, erano presenti anche i Carabinieri di Orbetello, che hanno svolto i rilievi di competenza.