Cronaca Incendio in un annesso agricolo. Nessun ferito 14 settembre 2023

14 settembre 2023 129

129 Stampa

Redazione

Gavorrano: Incendio alle ore 8:45 di questa mattina nei pressi della strada provinciale del Puntone nel comune di Gavorrano. La squadra del distaccamento VVF di Follonica è intervenuta per l’incendio di un annesso ad uso agricolo costituito da pannelli metallici ondulati, al cui interno si trovavano alcune attrezzature per la cura di piccole coltivazioni (orti). Il rapido intervento della squadra VF ha scongiurato il pericolo che le fiamme si propagassero ad altri annessi posti nelle vicinanze. Non si registrano danni a persone. In corso le operazioni di bonifica.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incendio in un annesso agricolo. Nessun ferito Incendio in un annesso agricolo. Nessun ferito 2023-09-14T11:12:00+02:00 104 it E' in corso la bonifica della zona PT1M /media/images/incendio-puntone-gavorrano.jpg /media/images/thumbs/x600-incendio-puntone-gavorrano.jpg Maremma News Gavorrano, Thu, 14 Sep 2023 11:12:00 GMT