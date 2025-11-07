Incendio in porto, ma è un'esercitazione

Castiglione della Pescaia: Nella giornata di ieri, presso il porto di Punta Ala si è svolta una complessa esercitazione antincendio, coordinata dalla Guardia Costiera, prevista nell’ambito delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze portuali. L’addestramento rientra nel quadro delle verifiche periodiche delle procedure operative finalizzate a garantire un elevato livello di preparazione degli enti coinvolti nella risposta alle emergenze in mare e a terra.

All’esercitazione hanno preso parte i mezzi navali e il personale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano e Castiglione della Pescaia, le squadre antincendio dei Vigili del Fuoco, dalle unità sanitarie del Servizio 118, dalle Forze di Polizia, e dagli operatori del Marina di Punta Ala S.p.a.

La presenza coordinata di più amministrazioni ha consentito di ricreare un contesto operativo del tutto simile a quello di un’emergenza reale, offrendo un’importante occasione di confronto tra procedure, tempistiche e capacità di intervento.

Lo scenario simulato prevedeva uno scoppio, con conseguente incendio, a bordo di un’unità ormeggiata, con il ferimento dell’occupante – intento in lavori di manutenzione – e la successiva propagazione di fumo e il rischio di danneggiamento delle strutture portuali circostanti.

Ricevuta la segnalazione dalla relativa centrale di emergenza - la Guardia Costiera ha poi provveduto a mettere in atto e procedure previste, attivando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e richiedendo l’intervento del personale sanitario del 118, nonché disponendo l’invio dei mezzi navali e del personale a terra, per gestire accessi ed uscite, sia da terra che da mare; mentre le squadre antincendio del Marina di Punta Ala hanno provveduto a circoscrivere il fronte di fiamma e a mettere in sicurezza l’area, garantendo al contempo l’assistenza di primo soccorso alla persona ferita.





L’intervento ha quindi permesso di testare l’efficacia e la tempestività dei flussi informativi tra le diverse unità operative, verificando in tempo reale la capacità di interscambio di dati e aggiornamenti. L’addestramento ha rappresentato un momento significativo di verifica del livello di organizzazione complessiva del sistema di risposta alle emergenze portuali, consentendo di consolidare le procedure interne di segnalazione, allarme e cooperazione con gli enti pubblici preposti alla sicurezza.

Al termine dell’esercitazione, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, ha ringraziato tutti gli intervenuti ed espresso soddisfazione per l’esito delle attività, sottolineando come «l’esercitazione abbia mostrato un buon livello di coordinamento tra tutte le componenti operative coinvolte. La sicurezza del porto e la protezione della vita umana in mare rappresentano obiettivi primari, che richiedono costante addestramento, aggiornamento delle procedure e collaborazione tra enti pubblici e operatori privati». Il Comandante ha inoltre evidenziato che «la prevenzione rimane un elemento essenziale e irrinunciabile: conoscere in anticipo le procedure e saperle applicare con rapidità e precisione è fondamentale per garantire un intervento efficace in caso di reale necessità».

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto Roberto Bonfiglio ha espresso il proprio ringraziamento a tutto il personale intervenuto, manifestando soddisfazione per l’esito delle attività e sottolineando:«Desidero ringraziare il Comandante della Guardia Costiera per la proficua collaborazione, che consente di

formare e migliorare le procedure da seguire in caso di emergenza, ove necessiti l’apporto congiunto di più Enti»

A conclusione dell’attività esercitativa presso gli uffici del porto si è tenuto un dedicato debriefing, al fine di condividere le osservazioni e suggerimenti da parte del personale operante, nell’ottica di migliorare ed affinare le procedure e le sinergie.



