Incendio in centro storico: il messaggio di solidarietà dell'amministrazione comunale

Grosseto: «Il sindaco di Grosseto, la giunta, il presidente del Consiglio comunale, esprimono piena solidarietà alle persone colpite dall’incendio sviluppatosi in centro storico nella mattinata di domenica. In particolare, il sentimento di sincera vicinanza va al proprietario della Cappelleria Cinali, il locale in cui si sono sprigionate le fiamme, che in queste ore vive l’angoscia per aver perso il lavoro di una vita. A lui e ai cittadini che stanno vivendo le conseguenze dell’accaduto, l’augurio sentito di ritornare il prima possibile alla normalità».