Incendio in appartamento a Campagnatico: Vigili del Fuoco evitano l’esplosione di una bombola

Campagnatico: Attimi di paura nel pomeriggio a Campagnatico, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme e il fumo denso hanno reso necessario l’intervento di tre mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Dopo aver verificato che all’interno non vi fosse nessuna persona, i pompieri hanno individuato una bombola di gpl in fiamme. Con tecniche mirate di raffreddamento sono riusciti a scongiurare il rischio di esplosione e a impedire che il fuoco si propagasse a tutto l’appartamento.

In queste ore la squadra è ancora al lavoro per liberare i locali dal fumo mediante l’utilizzo di motoventilatori. Fortunatamente non si registrano feriti: l’abitazione, al momento del rogo, risultava disabitata.