Incendio doloso a danno di cassonetti della spazzatura e contatori, Sindaco Buoncristiani: "Plauso ai Carabinieri che hanno individuato responsabile"

Follonica: "Ringrazio i Carabinieri di Follonica per il tempestivo intervento che ha permesso di individuare e fermare il responsabile degli episodi avvenuti nella notte nel Golfo. Sono infatti stati segnalati diversi tentativi di incendio doloso, a danno di cassonetti della spazzatura e contatori: alcuni vani, altri purtroppo riusciti. È stata una notte movimentata a Follonica, ma le conseguenze sono rimaste contenute grazie al pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento.

Rinnovo l’invito a tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi episodio sospetto o pericoloso. Comportamenti irresponsabili – anche se nati come giochi o bravate – possono degenerare e causare situazioni gravi, con danni a cose e rischi per le persone. Grazie ancora a chi ogni giorno lavora per la sicurezza della nostra comunità", conclude Matteo Buoncristiani.