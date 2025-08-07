Incendio di sterpaglie lungo l’Aurelia a Valle Maggiore: traffico rallentato, nessun danno

Grosseto: Intervento dei Vigili del Fuoco di Grosseto nel corso della giornata odierna per un incendio di sterpaglie divampato lungo la strada statale 1 Aurelia, in località Valle Maggiore, nei pressi della corsia sud.

Le fiamme, fortunatamente, hanno interessato solo la fascia laterale della carreggiata, senza coinvolgere la viabilità principale né causare danni a persone o veicoli. L’intervento tempestivo delle squadre antincendio ha permesso di contenere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse alla vegetazione adiacente.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, che ha temporaneamente ridotto la circolazione a una sola corsia, garantendo la sicurezza degli automobilisti e del personale operativo sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute anche squadre di volontari antincendio boschivo della Regione Toscana e i Carabinieri Forestali, a conferma dell’efficace rete di coordinamento nelle situazioni di rischio legate agli incendi in ambito stradale e boschivo.

Restano in corso le verifiche per determinare le cause del rogo, che potrebbe essere riconducibile a fattori accidentali, vista la secchezza della vegetazione tipica del periodo estivo.