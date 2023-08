Incendio di sterpaglie alle porte della città subito domato dai Pompieri

Grosseto: Nel primissimo pomeriggio di oggi mercoledì 23 agosto alle ore 14 circa, un incendio sterpaglia si è sviluppato lungo la strada statale 1 Aurelia in località Rugginosa alle porte della città. Il rapido intervento delle squadre Vigili del fuoco ha consentito di arrestare il fronte del fuoco che stava pericolosamente avvicinandosi ad un abitazione. L'intensità del fumo ha richiesto l'intervento della Polizia stradale per la chiusura del traffico per circa una ventina di minuti, in entrambi i sensi di marcia

Al momento l'incendio è estinto e stanno procedendo le operazioni di bonifica da parte dei Pompieri. Sul sul posto sono intervenuti anche i volontari della Regione. In totale l'intervento ha impegnato tre squadre dei VF intervenute, delle quali 2 sono già rientrate in sede.

foto di repetorio