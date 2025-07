Attualità Incendio di Castiglione della Pescaia in contenimento 11 luglio 2025

Castiglione della Pescaia: E’ in fase di contenimento l’incendio scoppiato a Castiglione della Pescaia (Gr), nella zona del campeggio Santapomata, e che ha interessato circa un ettaro di pineta dove sono presenti abitazioni e strutture ricettive. Sono circa 600 le persone evacuate. I campeggiatori evacuati sono stati alloggiati presso altri campeggi e strutture ricettive, mentre il palazzetto dello sport è stato aperto per distribuzione di pasto e per funzioni di accoglienza. Nell’area stanno operando 4 elicotteri dell’Antincendi boschivi e uno dei Vigili del fuoco. Sono 10 le squadre Aib impegnate, con direttore delle operazioni del Comune di Scarlino, oltre a personale dei Vigili del fuoco.

