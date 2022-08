Incendio: Condizioni di salute stabili per i residenti di "Casa Maiani"

Controllo sanitario per gli ospiti, dopo l’incendio che ieri ha interessato il territorio di Gavorrano. Barbi, direttrice Coeso e distretto: “A parte un po’ di paura, nessuna conseguenza”.



Caldana: Sono tutti in condizioni di salute stabili gli ospiti della Rsa “Casa Maiani” di Gavorrano. Questa mattina, infatti, a seguito dell’incendio che ieri ha minacciato la struttura, la direttrice del Coeso e della Zona Distretto Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana Tania Barbi ha disposto una visita per verificare che nessuna delle venti persone anziane residenti avesse avuto problematiche correlate all’episodio.





A svolgere le visite di controllo sono stati il dottore Luigi Quattrucci, medico delle cure primarie della Asl e medico di comunità delle Colline metallifere, e l’infermiera Acot Cinzia Capelli. “A parte un po’ di paura, nessun ospite ha avuto conseguenze a seguito dell'incendio di ieri e del fumo sprigionato – spiega Tania Barbi – il personale dell’azienda ha controllato una serie di parametri, tra cui la saturazione del sangue, e hanno registrato risultati più che soddisfacenti. Merito anche della gestione dell’emergenza da parte del personale della struttura e di tutti i soggetti che hanno dato il loro contributo per tenere le fiamme lontane dalla struttura”. “Grazie al loro intervento, infatti, non è stato necessario mettere in atto il piano di evacuazione che avevano predisposto e che prevedeva il ricovero dei residenti di Casa Maiani in altre strutture del territorio, immediatamente individuate”, conclude la direttrice.