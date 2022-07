Incendio, compromessa rete e linee telefoniche Ospedale Casteldelpiano

Sospesa anche l’attività del CUP

Casteldelpiano: La Asl Toscana sud est comunica a tutti gli assistiti che l’incendio che ha colpito il Comune di Cinigiano nella zona dell'Amiata grossetana ha compromesso anche la rete e le linee telefoniche del Presidio Ospedaliero di Castel Del Piano.

Continuano ad essere garantite tutte le situazioni di emergenza e le prestazioni per i degenti. Tutti gli assistiti che hanno una prestazione prenotata per i prossimi giorni (radiologica e di laboratorio) saranno ricontattati per rinviarla o programmarla in altri presidi della provincia. Sospesa anche l’attività del CUP ( Centro Unico di Prenotazione). Si invitano i cittadini a recarsi in Pronto Soccorso solo per situazioni di urgenza, evitando di farvi ricorso per situazioni differibili, considerato che, a causa del blocco informatico, la presa in carico non potrà avvenire in tempi celeri. L’Azienda si scusa per il disagio e ringrazia i cittadini per la loro collaborazione.