Incendio Cinigiano, presidente Limatola ha partecipato al Coc

Gli aggiornamenti: riaperta al traffico la strada provinciale Voltina.



Cinigiano: Il presidente della Provincia Francesco Limatola insieme al dirigente della protezione civile provinciale Gianluca Monaci a Ciginiano, ha partecipato al Coc, centro operativo comunale, convocato dal sindaco Romina Sani, per fare il punto sull’incendio.

La situazione è sotto controllo ed è migliorata, sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, il servizio antincendio dell’aeroporto di Grosseto, il servizio Aib – antincendi boschivi - regionale, la protezione civile provinciale insieme a tanti volontari.

“L’incendio ha interessato circa 800 ettari, di cui 500 distrutti dalle fiamme. – spiega il presidente della Provincia Francesco Limatola - È stata riaperta al traffico la strada provinciale Voltina Sp 17, che è stata oggetto di bonifica. Ci sono ancora zone “calde” ma l’emergenza sembra superata. Ora viene il momento della conta dei danni e auspico un intervento affinché venga dichiarato lo stato emergenza. Intanto un altro fronte si è aperto con un incendio verso Scansano, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. Occorre un controllo del territorio costante in questi giorni di caldo intenso. Tutti dobbiamo avere gli occhi aperti e vigili per fare prevenzione”.