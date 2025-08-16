Toscana: Temporali forti, allerta gialla per martedì 19 agosto
INCENDIO CANA - AGGIORNAMENTO NOTIZIA - Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio
AGGIORNAMENTO NEWS ORE 14:45
Roccalbegna: Continua il lavoro di spegnimento dell’incendio che ha interessato le colline in prossimità della frazione di Cana, nel comune di Roccalbegna in provincia di Grosseto, che, dopo aver percorso circa 400 ettari, attualmente risulta contenuto all'80%.
Proseguono sul posto le operazioni condotte da mezzi, squadre ed elicotteri dell'Organizzazione Regionale AIB, supportati da un Canadair della flotta nazionale, coordinati da un direttore delle operazioni di Regione Toscana e da assistenti delle Unioni dei Comuni. Presente sul posto personale dei Vigili del Fuoco.