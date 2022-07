Incendio boschivo Versilia, Saccardi segue operazioni da sala operativa

Versilia: La vicepresidente e assessora all'agricoltura, con delega ai servizi antincendio, Stefania Saccardi, sta seguendo dalla Sala operativa regionale della Protezione civile, l'incendio che da molte ore sta devastando le colline di Massarosa Lu). Sono al momento oltre 350 gli ettari di superficie boscata bruciata.







“Massima è l’attenzione della Regione – ha detto Saccardi - e massimo l’impegno per l’evento che ci ha portato a schierare tutte le forze in campo, e le ringrazio per l’enorme sforzo, convogliando sul posto anche numerose squadre da fuori provincia. Siamo vicini alle famiglie evacuate. Ricordando l’ovvio divieto di abbruciamenti, colgo l’occasione per rivolgere l’invito a tutta la cittadinanza a porre estrema attenzione, sottolineo estrema attenzione, nelle operazioni agricole in un momento di particolare siccità, in cui il meteo non aiuta e in cui le forze in campo, già provate da un lungo periodo di massima attività, sono già tutte impegnate in un evento eccezionale come questo”.

Sul posto sono impegnati oltre ai 4 canadair, 5 elicotteri della flotta regionale, 34 squadre di cui 10 di Vigili del Fuoco e 24 dell’organizzazione antincendi boschivi regionale fatte di operai forestali e volontari Due direttori delle operazioni di spegnimento si alternano nel coordinamento del personale a terra e sui mezzi in volo. E’ stato attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con impiego di personale specializzato e l'incendio è stato diviso in settori, in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia per chiudere evento e la migliore strategia per mettere in sicurezza l’area interessata. Per le prossime ore sono stati già previsti turni e ricambi con l’attivazione di ulteriori 31 squadre dell’organizzazione antincendi per la notte e la giornata di domani.