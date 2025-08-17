Incendio boschivo tra Roccalbegna e Campagnatico: circa 400 ettari di terreni ercorsi dal fuoco. In prima linea anche il Comune di Grosseto

Grosseto: Nel pomeriggio di venerdi 15 agosto, intorno alle ore 13:50, un violento incendio boschivo in zona d'interfaccia è divampato nel Comune di Roccalbegna interessando poi anche il Comune di Campagnatico. Vista la natura e la rapidità dell’evento, secondo il principio della concentrazione delle forze, sono stati immediatamente attivati tutti i dispositivi a disposizione dell’organizzazione Aib (Antincendi boschivi) della Regione Toscana: enti competenti, squadre di volontariato, mezzi aerei regionali e nazionali, con il supporto dei Vigili del Fuoco per le aree d’interfaccia.

Lo scenario si è aggravato in breve tempo. Il fronte di fiamma ha superato la soglia dei 20 ettari, classificando l’evento come incendio critico, con la conseguente attivazione del coordinamento assistito: sul posto hanno operato il direttore delle operazioni, l’assistente direttore, il logista, l’analista e il posto di coordinamento Aib.

Nonostante la tempestività e la professionalità del dispositivo regionale le condizioni, topografiche e meteorologiche, favorevoli alla propagazione hanno favorito un rapido incremento della superficie coinvolta, che ha superato i 100 ettari, portando alla dichiarazione di incendio complesso. A quel punto, oltre ai direttori delle operazioni, sono entrati in campo anche i direttori delle Operazioni incendi complessi appartenenti alla Regione Toscana alla Città Metropolitana di Firenze e all’Unione dei Comuni Colline Metallifere.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle sale operative. In particolare, il Centro operativo provinciale (Cop), con sede presso gli uffici della Regione Toscana a Grosseto. Il Cop, già attivo tutti i giorni durante il periodo ad alto rischio incendi boschivi nell’orario 08:00-20:00, ha attivato anche un turno straordinario notturno che ha consentito una linea diretta tra le figure sull'evento e la sala regionale, Soup.

In questo delicato passaggio si è distinto il Comune di Grosseto, la responsabile comunale del servizio di Protezione civile, insieme a un direttore delle Operazioni incendi complessi dell' Unione, ha garantito costante supporto alle figure operative sul campo, prolungando il turno standard fino alle 08 del 16 agosto.

Determinante anche il contributo dei formatori del Centro regionale di addestramento della Pineta di Tocchi, che hanno offerto supporto tecnico-specialistico in fase di gestione dell’incendio, a conferma dell’importanza di un sistema in cui professionalità e competenze locali si integrano con le strutture regionali e nazionali.

La sinergia tra Regione Toscana, Comuni, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, volontariato Aib e formatori specializzati ha reso possibile il contenimento di un evento che, per estensione e complessità, ha messo a dura prova l’intero sistema di protezione e difesa del territorio.



