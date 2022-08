Incendio boschivo a Stribugliano, due elicotteri e 6 squadre a lavoro

Arcidosso: È attivo dalla serata di ieri un incendio che ha coinvolto una porzione di bosco intorno ai 10 ettari, in una zona con forte pendenza, a Stribugliano, frazione di Arcidosso (Gr). Data la possibile estensione dell'incendio, la sala operativa provinciale ha richiesto invio massiccio di mezzi aerei e personale. Ad ora sono intervenute 19 squadre di volontariato antincendi giunte anche da fuori provincia e operai forestali coordinate da due direttori operazioni. Per mettere sotto controllo l'incendio prima della scorsa notte sono stati fondamentali gli sganci di acqua di 5 elicotteri del sistema regionale e di un Canadair. Nella notte alcune ripartenze del fuoco sono state spente dai volontari con non poca fatica. Attualmente una nuova ripresa sta richiedendo impiego di due elicotteri e 6 squadre.







Lo stato grave di siccità che stiamo vivendo è confermato da queste situazioni. Il fuoco cova a lungo nel terreno in profondità dove con scarso ossigeno brucia lentamente la lettiera vegetale e le radici per poi riprendere vigore nelle ore più calde o in presenza di vento e generare nuovi focolai. Non essendo previste piogge consistenti a breve, si raccomanda di tenere alta l'attenzione in qualsiasi genere di attività all'aperto su tutto il territorio regionale con particolare riferimento alle zone di villeggiatura ove nei prossimi giorni avremo il massimo dell'affluenza turistica. Si invita a segnalare al numero verde 800425425 della sala operativa regionale, qualsiasi fumo o fiamma avvistato in modo da garantire in tempi brevi, intervento delle squadre antincendi.

(foto di repertorio)