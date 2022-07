Cronaca Incendio boschivo a Pian di Bugnano, in comune di Seggiano 18 luglio 2022

Redazione notizia in aggiornamento Seggiano: Brucia, dalle prime ore del pomeriggio, un’area boschiva ai piedi del Monte Amiata, in località Pian di Bugnano, comune di Seggiano (Gr). Fin dalla prima segnalazione, la Sala operativa provinciale, viste le condizioni meteo favorevoli alla propagazione del fuoco, ha immediatamente attivato squadre di operai forestali e volontariato antincendio e due elicotteri.

Le fiamme, spinte da un vento moderato, si sono allargate lungo il crinale di una collina e per cercare di chiudere velocemente l'evento, il direttore delle operazioni ha richiesto il supporto di un terzo elicottero intorno alle ore 16. La situazione è in miglioramento e a breve cominceranno le operazioni di bonifica, che proseguiranno per tutta la notte.





