Incendio ad Orbetello, Aurelia chiusa al traffico nella corsia nord

Orbetello: Aurelia temporaneamente chiusa in direzione nord ad Orbetello per un incendio che si è sprigionato nella zona della ex Sipe Nobel. Traffico deviato su strade secondarie.

Sul posto i Vigili del Fuoco e l'elicottero della Regione. Personale Anas è pronto a ripristinale la transitabilità.

L'incendio sembrerebbe al momento sotto controllo. Ancora da capire le cause.