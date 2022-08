Incendio a Cinigiano: i Vigili del fuoco ringraziano il sindaco Sani

Grosseto: Cigil Fp, Fns Cisl, Uil Pa, Usb Pi e Conapo sottolineano l’importanza del supporto da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale durante l’incendio che nei giorni scorsi ha colpito la cittadina di Cinigiano



“Vogliamo ringraziare di cuore il sindaco Romina Sani e tutto il Comune per aver supportato al meglio il personale del Comando Vigili del fuoco di Grosseto e i vari comandi di Toscana ed Emilia Romagna”. Sono queste le parole di Stefano Bartolommei Cgil Fp, Francesco Barzagli Fns Cisl, Sergio Rubegni Uil Pa, Aldo Mazzi Usb Pi, e Paolo Petri Conapo, rivolte al sindaco di Cinigiano per l’impegno e il supporto prestato in occasione dell’incendio che ha colpito qualche settimana fa il territorio di Cinigiano.

“Grazie alla disponibilità del sindaco – continuano i coordinamenti e le federazioni Vigili del fuoco di Grosseto – è stato possibile diminuire il carico di fatica e di stress. Un’emergenza che ha messo tutti a dura prova, soprattutto per la gravità della situazione e per le continue ondate di calore, ma che ha dimostrato ancora una volta quanto il servizio pubblico sia indispensabile in questo paese, nonostante troppe volte non ci si pensi, e di come le sinergie messe in campo dalla collaborazione tra enti pubblici siano un valore aggiunto per il risultato finale”.

Un risultato che, ancora una volta, i sindacati hanno voluto ribadire. “Abbiamo ritenuto doveroso mettere nero su bianco questo nostro pensiero condiviso – concludono i rappresentanti sindacali - perché ciò che è stato fatto non solo non è scontato ma rappresenta anche il vero valore aggiunto in emergenze di questa portata”.