Incendio a Castiglione della Pescaia, evacuato un campeggio: in corso le operazioni di spegnimento

Castiglione della Pescaia: Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, in località Rocchette, nei pressi del campeggio Santa Pomata, a Castiglione della Pescaia. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente nella macchia mediterranea, minacciando strutture ricettive e abitazioni della zona. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della VAB, le squadre della Protezione Civile comunale e provinciale, oltre ai Carabinieri, coordinando un’azione tempestiva per contenere l’incendio. AGGIORNAMENTO – ORE 16:40 In corso operazioni di spegnimento e l’evacuazione del campeggio, effettuata con l’ausilio degli scuolabus comunali, che stanno trasportando in sicurezza gli ospiti verso il palazzetto dello sport di Casa Mora, dove è stato allestito un presidio di primo soccorso con viveri, acqua e supporto sanitario del 118. A supporto dei soccorritori, anche le autobotti delle forze armate di Grosseto, inviate in massa per fronteggiare l’emergenza. Nel frattempo, le autorità hanno disposto la chiusura della strada delle Rocchette in ingresso, per permettere alle squadre antincendio di operare in sicurezza e senza ostacoli. AGGIORNAMENTO – ORE 18:16 L'incendio di Castiglione della Pescaia è stato spento, sono in corso le operazioni di bonifica.

