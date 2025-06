Incendio a Casalecci: fiamme vicino a deposito di idrocarburi, evitato il peggio

Pronto intervento di Vigili del Fuoco, volontari e elicottero regionale. Situazione sotto controllo

Grosseto: Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nella zona di Casalecci, nel comune di Grosseto, dove si è sviluppato un incendio di grano e sterpaglie in prossimità di un deposito di idrocarburi e di alcune abitazioni.

Il rogo, alimentato dal vento, ha richiesto un immediato intervento delle squadre di soccorso per scongiurare che le fiamme si estendessero verso le aree sensibili. Sul posto sono intervenute quattro squadre a terra tra Vigili del Fuoco di Grosseto e personale volontario della Regione Toscana, che hanno lavorato in sinergia per contenere il fronte del fuoco. Per rafforzare le operazioni è stato allertato e fatto decollare l'elicottero antincendio della Regione, che ha operato dall'alto con lanci mirati, contribuendo in modo decisivo al controllo della situazione.

Grazie all'azione rapida e coordinata l'incendio è attualmente sotto controllo, e nelle prossime ore avranno inizio le operazioni di bonifica dell'area colpita. Nessuna persona è rimasta ferita e, al momento, non risultano danni alle strutture o alle abitazioni. L'episodio riaccende l'attenzione sull'elevato rischio incendi nelle aree agricole e periferiche, aggravato dalle alte temperature e dalla presenza di vento.