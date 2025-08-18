Incendio a Caldana, evacuate nove persone: Vigili del Fuoco e volontari in azione

Gavorrano: Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Caldana, nel comune di Gavorrano, dove un incendio di vegetazione e bosco ha minacciato alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco – una proveniente dal distaccamento di Follonica e l’altra dalla sede centrale di Grosseto – affiancate dal personale volontario della Regione Toscana. Le operazioni di spegnimento sono state supportate anche da un elicottero antincendio della Regione e da un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Cecina.

Grazie al lavoro delle squadre a terra è stato possibile impedire che le fiamme coinvolgessero pesantemente tre abitazioni situate nell’area, limitando i danni. Per precauzione, nove persone sono state evacuate da una delle case.

Sul posto era presente anche personale sanitario del 118, pronto a intervenire per eventuali casi di intossicazione da fumo. Le operazioni di bonifica e controllo dell’area proseguono al fine di garantire la sicurezza della popolazione e scongiurare la ripresa dei focolai.











