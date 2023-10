Incendi sul territorio, interviene La Racchetta

Il calendario segna Ottobre ma la stagione AIB sembra essere appena iniziata



Grosseto: Sono tre gli incendi boschivi divampati solo dal primo al cinque di ottobre nella provincia di Grosseto. I roghi, di cui uno certamente doloso, hanno tenuto in azione l'associazione La Racchetta AltaMaremma e il sistema AIB regionale, rispettivamente e in ordine di avvenimento a: Baccinello, Magliano in Toscana e Sassofortino.

Domenica 1 Ottobre, sono andati distrutti 1,5 ettari di incolto e macchia mediterranea sopra il paese di Baccinello. L'intervento da parte de La Racchetta insieme ad un invio dei VdF di Grosseto ha limitato i danni in una zona con molto materiale combustibile e forti pendenze, le quali avrebbero favorito una rapida propagazione. Le fiamme hanno lambito un podere tenendo in apprensione i proprietari per tutta la durata delle operazioni di spegnimento. L'incendio sembra essere scaturito da un abbruciamento vegetale non in condizioni di sicurezza, il quale a causa del vento, della forte pendenza e dalla completa assenza di piogge, ha trovato terreno fertile. Il rogo ha tenuto impegnate 2 squadre di volontariato, 1 invio dei Vdf GR e una squadra di carabinieri forestali per un totale 11 persone e 5 mezzi.





Mercoledì 4 ottobre, alle ore 14 la regione Toscana ha attivato 4 squadre del sistema AIB regionale con 2 invii della Racchetta AltaMaremma e 2 dell'unione dei comuni delle metallifere. L'incendio, innescato in almeno 4 punti diversi, ha "divorato" 1,6 ettari di vegetazione boscata arrivando ad un oliveto e danneggiandone così, l'imminente raccolto. Attimi di spavento per i proprietari del ristorante "Il Poderone" che si sono visti un fronte di fuoco avanzare verso il proprio esercizio. Grazie al coadiuvato intervento del personale di regione toscana e ulteriori 2 invii dei VdF, le fiamme sono state estinte intorno alle ore 16 del pomeriggio tenendo comunque impegnati i presenti per i vari carboni ardenti "nascosti" in zone impervie. L'evento è stato poi chiuso dal Direttore delle Operazioni Massimo Toninelli, affiancato dal supporto DO Filippo Biagi, intorno alle 22 della sera stessa. L'incendio ha visto l'impiego di 16 persone totali con 10 mezzi.





Nella giornata di giovedi 5 ottobre, un violento rogo si è sviluppato nella campagna limitrofa a Sassofortino. In fumo 3,6 ettari di vegetazione e oliveta. Sull'incendio sono intervenute squadre da tutta la provincia e un elicottero del sistema regionale con base a Tocchi(Siena). L'evento sembra essere partito da un cumulo di residui vegetali ed è stato tempestivamente domato grazie al rapido intervento e all'aiuto del mezzo aereo. Sul rogo sono intervenuti: La Racchetta Civitella-Paganico, VAB Sassofortino, UDC Metallifere, VdF e Elicottero regionale.

Divieto assoluto di abbruciamenti fino al 22 ottobre

Si ricorda che regione Toscana ha istituito il divieto assoluto di abbruciamenti vegetali fino al 22 ottobre a qualsiasi orario della giornata. Tale divieto diventa fondamentale rispettarlo data l'assenza di piogge e le elevate temperature diurne che seccano la vegetazione boschiva. Il rispetto per il nostro territorio passa anche da questi piccoli gesti che troppo spesso si cerca di aggirare bruciando in orari notturni.