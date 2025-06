Cultura Inaugurazione della Panchina Viola e del Punto di Ascolto per la Fibromialgia a Gavorrano 30 giugno 2025

30 giugno 2025 100

100 Stampa

Redazione

Sabato 5 luglio 2025, ore 18:00 – Parco Auser, Bagno di Gavorrano (GR) Gavorrano: Il Comune di Gavorrano, la Commissione Pari Opportunità di Gavorrano in collaborazione con l'Auser Gavorrano e l’Associazione Fibromialgia "Noi Come Tutti" sono lieti di invitare la cittadinanza all’inaugurazione della Panchina Viola, simbolo di sensibilizzazione sulla fibromialgia, e del nuovo Punto di Ascolto dedicato. L’evento si terrà sabato 5 luglio alle ore 18:00 presso il Parco Auser di Bagno di Gavorrano. La panchina, dipinta dall’artista Roberta Faucci, vuole essere un segno concreto di attenzione e vicinanza verso le persone affette da questa malattia cronica invisibile e spesso invalidante. A conclusione dell’inaugurazione, sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti. Con questa iniziativa il Comune e le associazioni promotrici rinnovano il proprio impegno a favore dell’inclusione e del supporto alle persone affette da fibromialgia, puntando a creare una rete territoriale sempre più consapevole e solidale.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Inaugurazione della Panchina Viola e del Punto di Ascolto per la Fibromialgia a Gavorrano Inaugurazione della Panchina Viola e del Punto di Ascolto per la Fibromialgia a Gavorrano 2025-06-30T11:15:00+02:00 171 it Sabato 5 luglio 2025, ore 18:00 – Parco Auser, Bagno di Gavorrano (GR) PT1M /media/images/gavorrano-panorama.jpg /media/images/thumbs/x600-gavorrano-panorama.jpg Maremma News Gavorrano, Mon, 30 Jun 2025 11:15:00 GMT