Grosseto: E' tutto pronto per l' inaugurazione della nuova sede della Farfalla CURE PALLIATIVE O.D.V.



L'appuntamento è per domenica 11 Giugno alle ore 10.30, presso Villa Elena Maria ETS. Alle ore 10.00 si apriranno i cancelli del parco, completamente agibile grazie all’intervento della Provincia di Grosseto che ha donato 2 camion di breccino per il rifacimento della strada, distrutta dalla pioggia che aveva precedentemente costretto al rinvio dell’evento proprio per l'inaugurazione.

Il rifacimento del giardino del parco era stato completamente messo in sicurezza dalla società LOZZI&FERRINI in collaborazione con Vibralcementi.

Alle ore 10.30, taglio del nastro alla presenza delle autorità, il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sara Minozzi-Assessore al sociale Comune di Grosseto, Francesco Limatola Presidente della Provincia, accompagnato dai consiglieri delegati Cecilia Buggiani e Valentino Bisconti, Francesca Travison- Sindaca di Scarlino, Matteo Orefice- Tenente Colonello, Comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri, Daniele Sanchini – Coordinatore AIB protezione civile VAB Grosseto e VAB Castiglione della Pescaia, Loriana Landi –Presidente della Farfalla CURE PALLIATIVE O.D.V., Roberto Martinelli- Presidente di Fondazione Villa Elena Maria ETS.

Un incontro tra volontari e cittadini, in una cornice naturalistica per scoprire la bellezza di una struttura e, la generosità delle persone, degli artisti e volontari, il tutto abbinato ad incontri con il gusto, grazie ai produttori enogastronomici del territorio.

Sarà presente durante tutta la giornata per dare info ai cittadini l'arma dei carabinieri. L'idea è nata da un incontro tra Loriana Landi, Ady Franchi e Roberto Vittorio Martinelli.