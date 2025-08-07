Inaugurazione del centro polivalente di Prata (ex Mattatoio) e del Campino di Tatti

Venerdì 8 agosto, alle 18.30, a Prata e martedì 12 agosto, alle 18.30 a Tatti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima inaugura il centro polivalente di Prata nella struttura dell’ex Mattatoio e il Campino di Tatti, entrambi realizzati grazie ai finanziamenti di Far Maremma nell’ambito del progetto “Per un sano stile di vita porte di comunità e turismo di confine.”

Venerdì 8 agosto, alle 18.30 sarà inaugurato il centro polivalente di Prata (foto 1) e martedì 12 agosto, alle 18.30 il campino di Tatti (foto cover). Interverranno il Comune, il Far Maremma e le associazioni partner del progetto.

Seguirà in entrambe le inaugurazioni un aperitivo, che a Prata è offerto dall’associazione Misericordia e a Tatti dal Circolo Arci con intrattenimento musicale.

Il progetto “Per un sano stile di vita porte di comunità e turismo di confine" è stato finanziato da Far Maremma con il bando Misura 19.2, Azione specifica Leader “Progetti di rigenerazione di comunità”, con un contributo di 250mila euro. L’importo dell’investimento è di 261mila euro.

Capofila del progetto è il Comune di Massa Marittima, gli altri partner sono: associazione Misericordia di Prata, Circolo ARCI di Tatti APS, Cooperativa Onlus Insieme, DRAGO delle Colline Metallifere – APS

“Si tratta di un investimento concreto per migliorare la qualità della vita nelle nostre frazioni. – dichiara la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi – Restituiamo ai cittadini spazi belli, sicuri e soprattutto funzionali, pensati per favorire la socialità, l’incontro e le attività delle associazioni. Ringrazio Far Maremma e tutte le realtà coinvolte che hanno contribuito al progetto.”

La cittadinanza è invitata a partecipare.



