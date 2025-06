Attualità Inaugurato il nuovo volto del parco comunale di via Amendola a Scarlino Scalo 10 giugno 2025

Taglio del nastro oggi: completato il restyling dell’area verde, primo passo di un progetto più ampio di riqualificazione dei parchi del territorio Scarlino: Martedì 10 giugno alle ore 11 è stato inaugurato il parco comunale di via Amendola a Scarlino Scalo, completamente rinnovato grazie a un intervento di restyling promosso dall’Amministrazione comunale. L’intervento ha interessato arredi urbani, area giochi, pavimentazione e spazi verdi, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo più sicuro, moderno e fruibile da tutte le generazioni. All’evento hanno partecipato i bambini della scuola di via Lelli. Il progetto di riqualificazione dei parchi comunali prosegue su tutto il territorio: il prossimo intervento riguarderà l’area verde del Puntone, con l’intento di offrire spazi pubblici sempre più curati, accessibili e attenti alle esigenze della comunità. «Questa inaugurazione – dichiarano il sindaco di Scarlino Francesca Travison, l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli e la consigliera comunale con delega al decoro urbano Elisa Fabbretti – rappresenta un passo concreto nel nostro impegno per rendere Scarlino un luogo sempre più vivibile e attento ai bisogni di tutte le fasce d’età. Il parco di via Amendola, oggi rinnovato, è il simbolo di un progetto più ampio, iniziato con il taglio del nastro del restyling del parco di Scarlino intitolato ad Oria Cassigoli di venerdì scorso, che continuerà nei prossimi mesi e che coinvolgerà tutte le aree verdi del territorio, a partire dal parco del Puntone. Vogliamo spazi pubblici curati, sicuri e accoglienti, dove le famiglie possano ritrovarsi e dove il senso di comunità possa crescere ogni giorno di più». L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a vivere il nuovo parco con rispetto e partecipazione, contribuendo insieme a mantenerlo bello e funzionale per tutti. Nella foto: il sindaco Francesca Travison, le consigliere Elisa Fabbretti e Raffaella Vecci e i carabinieri di Scarlino Seguici



