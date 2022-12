Inaugurato il murales della scuola media di Castell'Azzara

E' stato realizzato con l'Accademia di Belle Arti di Firenze per la Rete Piccole Scuole di Grosseto.



Castell'Azzara: E' stato inaugurato il 26 novembre il dipinto murale della piccola scuola di Castell'azzara dell'IC Umberto I di Pitigliano. Un evento ricco di emozioni per la comunità e per chi ha partecipato alla realizzazione di questo manifesto di bellezza e rinascita al quale sono stati presenti il Dirigente dell'Istituto Dott.ssa Anna Rosa Conti, la Coordinatrice provinciale della Rete Piccole Scuole di Grosseto Laura Bozzi intervenuta a nome di Angelo Salvatore Costarella Dirigente della scuola capofila della Rete, l'USP di Grosseto con Nicoletta Farmeschi, i piccoli artisti delle scuole medie e i loro tutor dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, la Prof.ssa Martina Giulietti che ha diretto e coordinato l’intero progetto didattico.





La Prof.ssa Giulietti descrive bene quali sono gli intenti legati al Piano Triennale delle Arti e della progettualità del Dipartimento delle arti all'interno della Rete: "Viviamo in un momento storico in cui il bisogno di bellezza é forte, in cui emozionarsi deve diventare una necessità. L'arte è questo, "porta colore" anche nelle “pareti più buie". I nostri ragazzi hanno bisogno di "ricolorare " il loro ottimismo, loro sono il nostro futuro e noi abbiamo bisogno che siano felici, entusiasti, preparati ad affrontare quello che sarà".

Il murale a cui hanno partecipato in veste di tutor gli studenti del corso di Metodologia della pittura del Professor Calogero Saverio Vinciguerra dell'Accademia di Belle Arti, hanno guidato i piccoli allievi in un percorso di conoscenza alla progettazione delle immagini artistiche come enciclopedia dei saperi della cultura italiana e sono pronti a ripartire con il loro progetto di Arte pubblica nelle piccole scuole di Grosseto, che fino ad ora li ha visti gemellati con la scuola media dell'isola del Giglio e di Scansano.