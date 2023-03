Inaugurato il frantoio storico di via Populonia per le Giornate Fai

Massa Marittima: E’ stato inaugurato sabato 25 marzo, a Massa Marittima, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, il frantoio storico di Città Nuova, in via Populonia 3.



Il frantoio risale alla fine del 1700 ed è la testimonianza dell’antica lavorazione dell’olio che ancora oggi rappresenta nel territorio di Massa Marittima uno dei prodotti principe. Un sito storico sulla civiltà contadina ritenuto particolarmente importante per la completezza e lo stato di conservazione della ruota dentata a pioli in legno, il cui primo prototipo fu ideato e disegnato da Leonardo da Vinci. La ruota è collegata alla macina di pietra serena attraverso una leva a cui veniva aggiogato il mulo o il cavallo per farla girare.

Il frantoio, chiuso da tempo, è stato riqualificato dal Comune di Massa Marittima, prima con il consolidamento e la messa in sicurezza dei solai e successivamente con un nuovo sistema di illuminazione che crea un suggestivo effetto luci per percepire gli interni anche dalla strada, attraverso il grigliato di via Populonia.

I lavori sono stati realizzati insieme alla riqualificazione di via Marsala e via Populonia con un investimento complessivo di 224mila euro finanziati con il contributo a valere sul piano di sviluppo rurale 2014-2020, ottenuto tramite bando FAR Maremma, con il contributo regionale per la ripartizione dei canoni minerari, con un contributo statale e con risorse proprie dell’Ente.

Il frantoio sarà visitabile durante le Giornate Fai e successivamente su prenotazione rivolgendosi alla gestione dei musei allo 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com





“E’ uno spazio importante e di grande valore, – ha commentato il sindaco Marcello Giuntini – al suo interno sono perfettamente conservati gli antichi strumenti del frantoiano, come la macina e il torchio. Massa Marittima si arricchisce così di un nuovo elemento di richiamo per visitatori e turisti, desiderosi di scoprire qualcosa di più sulla civiltà contadina e sulla produzione dell’olio extravergine di oliva che è una vocazione antica di questo territorio e rappresenta oggi un prodotto d’eccellenza.”

Le Giornate Fai di Primavera a Massa Marittima proseguono domenica 26 marzo. Per partecipare non è necessario prenotare, basta recarsi al banchino del FAI che sarà allestito davanti alla Fonte dell’Abbondanza, a Massa Marittima. Il percorso ha una durata di 3 ore. La prima visita partirà alle ore 10, la seconda alle 11 e la terza alle ore 12. Dopodiché sarà fatta una pausa pranzo e i turni del pomeriggio ripartiranno alle ore 14 (il primo), il secondo alle 15 e l’ultimo alle 16. Si consigliano abbigliamento adeguato e scarpe comode.

La visita a Palazzo Malfatti riservata agli iscritti FAI sarà possibile nei seguenti orari: 10 e 30, 11 e 30 e il pomeriggio 14 e 30, 15 e 30 e 16 e 30.

I parcheggi: sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi gratuiti del Parco di Poggio e piazzale Curva del Vento, su via Massetana, oppure nel parcheggio a pagamento di piazza Dante. Si sconsiglia di affollarsi nel parcheggio a pagamento di piazza Mazzini che è quello più vicino al centro storico ma sarà sicuramente il primo ad esaurire i posti a disposizione.