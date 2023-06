Inaugurato a Scansano il Giardino della Legalità

Scansano: E’ stato inaugurato oggi il Giardino della Legalità, dedicato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le sorelline uccise nell’ attentato di via dei Georgofili a Firenze nel 1993.



Vittime innocenti delle mafie, come gli altri a cui è stato dedicato, uno per ciascuno, un melograno. Oltre ai due alberi dedicati alle bambine, infatti, nel giardino sono stati messi a dimora altri melograni, in memoria di Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Piersanti Mattarella e Pippo Fava. Un’altra pianta è stata dedicata alla memoria del Prefetto Sodano.

L’iniziativa è stata organizzata all’AUSER ODV di Scansano in collaborazione col Comune di Scansano ed ha visto la presenza di Teresa Fiume, zia delle piccole Nencioni e sorella della madre, uccisa con il marito e le figlie nello stesso attentato.

“Libera Grosseto, - annuncia in una nota - per la quale era presente la referente Roberta Giorgi, e Teresa Fiume sono state premiate dall’AUSER ODV Scansano per l’impegno nella lotta alle mafie durante una cerimonia che si è svolta nella sala conferenze della Cantina Vignaioli del Motellino di Scansano, alla presenza delle autorità locali, dell’AUSER provinciale e delle forze dell’ordine, già presenti all’inaugurazione del giardino”. Tutto l’evento si è svolto in occasione della II edizione del Memorial sorelle Meciani, due giovani volontarie ospedaliere, perite durante il bombardamento di Scansano del 10 giugno 1944.

Il Memorial, promosso dalla stessa AUSER ODV di Scansano, da questa edizione, è stato dedicato alla lotta alle mafie e, in tal senso, verranno realizzati giardini della Legalità in ogni frazione del comune. Una decisione condivisa e sostenuta dall’amministrazione di Scansano. “La Sindaca Maria Bice Ginesi, infatti, ha ribadito il proprio interesse sui temi della legalità e del contrasto alla mafie ed ha comunicato pubblicamente l’adesione ad Avviso Pubblico, una rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, termina la nota.