Inaugurata la nuova sede del Settore 11° “Servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva militare, servizio statistico”

Il sindaco: “Il Comune di Tarquinia compie un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione più vicina ai cittadini”

Tarquinia: È stata inaugurata il 6 ottobre la nuova sede del Settore 11° “Servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva militare, servizio statistico” del Comune di Tarquinia, situata in via Giuseppe Garibaldi 23/A. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, gli assessori, il presidente

del consiglio comunale, e alcuni consiglieri comunali. I nuovi locali, moderni e funzionali, si trovano a livello della strada. Ciò favorisce un accesso più agevole anche per le persone con disabilità e migliora l’accoglienza e la fruibilità dei servizi per tutti i cittadini. L’apertura della nuova sede rappresenta un importante passo nel percorso di riorganizzazione e ammodernamento dei servizi comunali, volto a

garantire maggiore efficienza, tempi di risposta più rapidi e un miglior comfort per l’utenza. “Il Comune di Tarquinia – dichiara il sindaco - compie un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione più vicina ai cittadini, accessibile e attenta alle esigenze di tutti”. Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.



