Inaugurata la nuova ecoisola a San Pietro in Palazzi

A Marina rinnovata l’area dedicata alle utenze non domestiche

Cecina: A San Pietro in Palazzi è attiva una nuova isola ecologica realizzata nel parcheggio di via dei Lavoratori, angolo via dell’Industria, in zona industriale. L’iniziativa è pensata per offrire ai cittadini un punto per il conferimento dei rifiuti comodo e vicino. L’accesso avviene tramite cancello automatizzato con tessera magnetica personale, che può essere ritirata gratuitamente da lunedì 21 luglio all’Ecosportello di Cecina aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, oppure ogni terzo martedì del mese al Circolo ARCI di Palazzi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per quanto riguarda i materiali che possono essere conferiti, l’isola è destinata alle frazioni secche della raccolta porta a porta come imballaggi in plastica e metallo, carta e cartone. È possibile portare anche piccoli elettrodomestici non funzionanti come frullatori, cellulari, caricabatterie, tostapane, phon e cavetti elettrici, oltre all’olio vegetale esausto da cucina e alle pile esauste. Non è invece consentito conferire umido e rur (rifiuti urbani domestici) oltre ai rifiuti ingombranti e alle potature che devono essere gestiti tramite il servizio di ritiro a domicilio prenotabile al numero verde 800517692 (mail numeroverde@reaspa.i) oppure conferiti al Centro di Raccolta di via Pasubio a Cecina.

“L'isola ecologica a Palazzi - spiega il vicesindaco Alessandro Bechini - non nasce per sostituirsi al sistema di raccolta porta a porta ma vuole offrire un servizio in più per chi abita nell'area più lontana dal centro di raccolta di via Pasubio che resta il punto di riferimento per ingombranti e grandi elettrodomestici e che in estate è aperto tutti i giorni dalla mattina presto alle 18.30. Si tratta di un ulteriore servizio rivolto ai cittadini, parte di un sistema dinamico di gestione dei rifiuti al quale nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri”.

“Questa nuova isola ecologica rappresenta un passo concreto per migliorare la gestione dei rifiuti e avvicinare il servizio ai cittadini – sottolinea l’amministratore unico Rea Marco Giunti – L’obiettivo è promuovere buone pratiche di raccolta differenziata e rendere sempre più semplice il conferimento corretto dei materiali”.

Durante la mattinata è stata inaugurata anche l’isola ecologica a Marina di Cecina. Un’area ammodernata e rinnovata nelle scorse settimane, nella quale solamente le utenze non domestiche della Terrazza dei Tirreni possono conferire tutte le tipologie di rifiuti.

Alle due inaugurazioni erano presenti anche la sindaca Lia Burgalassi, l’assessora Simona Salvadori, il presidente del consiglio comunale Domenico Di Pietro, il consigliere comunale Riccardo Baldanzi, il direttore tecnico di Rea Stefano Bianchi e i due ingegneri Massimo Rossi e Vittorio Di Tommaso che hanno seguito la realizzazione delle strutture.

Per informazioni sul ritiro delle tessere, sulle modalità di conferimento o per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti è possibile contattare il numero verde 800517692 o consultare il sito www.rea.spa