Inaugurata la Farmacia comunale di Massa Marittima

Massa Marittima: Una giornata di festa a Massa Marittima, con l’inaugurazione della nuova farmacia trasferita in via Gramsci 7. Un intervento importante e necessario a servizio della collettività massetana, ambienti più spaziosi e accoglienti sia per gli utenti che per il personale dipendente.







Presenti alla cerimonia, il Sindaco Marcello Giuntini, il parroco Don Filippo Balducci il Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl con Il Presiedente Renato Vanni e i consiglieri Giacomo Michelini e Stefania Cionini.





Dopo il taglio del nastro, effettuato dal Sindaco, a cui hanno assistito i farmacisti, il Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl e il parroco Don Filippo, ai presenti è stato offerto un piccolo rinfresco.